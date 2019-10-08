Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36485

На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)

Возвращаясь с ночной охоты, 30-летний житель Тростянетчины перевозил в багажнике легковушки тушу убитого дикой козы. Правонарушителя обнаружила группа реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции.

Осуществляя надзор за дорожным движением, инспекторы группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2101», за рулем которого находился 30-летний мужчина. Кроме него, в салоне находился еще один пассажир.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в автомобиле 2 охотничьих ружья, а в багажнике - тушу дикой козы. Как пояснил сам водитель, ружье приобрел для собственных нужд, и как раз сейчас возвращается с охоты, где подстрелил дикую козу.

О запрете охоты в ночное время он знал, но все равно пошел на нарушение закона.

Как сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский, пока туша животного передана охотничьему обществу, оружие изъято и направлено на исследование. Как выяснилось, одно ружье было должным образом зарегистрировано, другое - не учтено.

Что касается самого правонарушителя, открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота).

В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Браконьерство Тростянецкий район

По тематике

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего 80-летнего пенсионера
04.11.2019 15:14

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего 80-летнего пенсионера

Тростянецким отделением полиции разыскивается 80-летний Мозуль Михаил Емельянович, житель села Белка Тростянецкого района, который 2 ноября около 15:00 ушел из...

На Сумщине задержали ночного браконьера
31.10.2019 15:18

На Сумщине задержали ночного браконьера

30 октября работниками отдела естественно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с представителями Государственной...

30.10.2019 16:58

На Сумщине браконьеры застрелили кабанов

Во время незаконной охоты на территории лесничества Ахтырского района были убиты животные....

На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма
14.10.2019 13:39

На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма

Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые...

На Сумщине задержали трех браконьеров
08.10.2019 09:41

На Сумщине задержали трех браконьеров

5 октября во время осуществления проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской...

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11
Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления
Сегодня 13:22
Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев
Сегодня 13:16
На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)
Сегодня 12:36
В Сумах провели чемпионат города по боксу
Сегодня 12:30
Сумская чиновница получит за заслуги
Сегодня 12:04
В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому
Сегодня 11:49
В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
Сегодня 11:42
Сумчане голосуют против забора на Набережной
Сегодня 11:38
Сумские чиновники продолжают игнорировать петиции
Сегодня 11:32
Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей
Сегодня 11:14
В Сумах разыграли кубок области по баскетболу
Сегодня 11:09
view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
Вчера 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.