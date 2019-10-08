На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)

Осуществляя надзор за дорожным движением, инспекторы группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2101», за рулем которого находился 30-летний мужчина. Кроме него, в салоне находился еще один пассажир.
При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в автомобиле 2 охотничьих ружья, а в багажнике - тушу дикой козы. Как пояснил сам водитель, ружье приобрел для собственных нужд, и как раз сейчас возвращается с охоты, где подстрелил дикую козу.
О запрете охоты в ночное время он знал, но все равно пошел на нарушение закона.
Как сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский, пока туша животного передана охотничьему обществу, оружие изъято и направлено на исследование. Как выяснилось, одно ружье было должным образом зарегистрировано, другое - не учтено.
Что касается самого правонарушителя, открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота).
В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Тростянецким отделением полиции разыскивается 80-летний Мозуль Михаил Емельянович, житель села Белка Тростянецкого района, который 2 ноября около 15:00 ушел из...
30 октября работниками отдела естественно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с представителями Государственной...
Во время незаконной охоты на территории лесничества Ахтырского района были убиты животные....
Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые...
5 октября во время осуществления проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской...