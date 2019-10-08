На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото) Возвращаясь с ночной охоты, 30-летний житель Тростянетчины перевозил в багажнике легковушки тушу убитого дикой козы. Правонарушителя обнаружила группа реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции.

Осуществляя надзор за дорожным движением, инспекторы группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2101», за рулем которого находился 30-летний мужчина. Кроме него, в салоне находился еще один пассажир.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в автомобиле 2 охотничьих ружья, а в багажнике - тушу дикой козы. Как пояснил сам водитель, ружье приобрел для собственных нужд, и как раз сейчас возвращается с охоты, где подстрелил дикую козу.

О запрете охоты в ночное время он знал, но все равно пошел на нарушение закона.

Как сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский, пока туша животного передана охотничьему обществу, оружие изъято и направлено на исследование. Как выяснилось, одно ружье было должным образом зарегистрировано, другое - не учтено.

Что касается самого правонарушителя, открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота).

В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.