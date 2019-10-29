В Сумах разыграли «Осенний кубок «Барсы»

Участие в соревнованиях принимали шесть команд из Полтавы, Харькова и Сум. «Барсу-1» и «Барсу-2» представляли на этом турнире подопечные Артема Радионова и Олега Ротенбергена. Из Харькова приехали «Металлист» и «Академия футбола», а Полтаву представляли «Ворскла» и «Молодь».

7 ноября

«Барса-1» (Сумы) - «Барса-2 (Сумы) - 1:0

«Ворскла» (Полтава) - «Металлист» (Харьков) - 0:2

«Молодь» (Полтава) - «Академия футбола» (Харьков) - 0:1

08 ноября

«Барса-1» (Сумы) - «Ворскла» (Полтава) - 0:1

«Барса-2 (Сумы) -» Молодь «(Полтава) - 1:2

«Академия футбола» (Харьков) - «Металлист» (Харьков) - 1:1

«Барса-1 (Сумы) – «Молодь» (Полтава) - 1:3

«Ворскла» (Полтава) - «Академия футбола» (Харьков) - 0:3

9 ноября

«Барса-2» (Сумы) - «Ворскла» (Полтава) - 2:0

«Барса-1» (Сумы) - «Академия футбола» (Харьков) - 1:0

«Барса-2» (Сумы) - «Металлист» (Харьков) - 0:5

«Молодь» (Полтава) - «Металлист» (Харьков) - 0:3

«Ворскла» (Полтава) - «Молодь» (Полтава) - 1:3

10 ноября

«Барса-2» (Сумы) - «Академия футбола» (Харьков) - 0:4

«Барса-1» (Сумы) - «Металлист» (Харьков) - 0:2

Турнирная таблица:

В итоге «Металлист» с 13 очками занял первое место. «Академия футбола» взял «серебро». Бронзовые награды достались полтавской «молодежи». Четвертую и пятую строчку заняли «Барса-1» и «Барса-2», последнюю строчку в турнирной таблице заняли игроки «Ворсклы».

Свои индивидуальные награды получили:

Лучший вратарь - Загорулько Максим (Барса);

Лучший защитник - Елизаров Андрей (Металлист);

Лучший полузащитник - Удовиков Ярослав (Академия футбола);

Лучший нападающий - Диденко Назар (Молодежь);