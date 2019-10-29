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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16217

Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев

Направлен в суд обвинительный акт по инспектора пограничного контроля Сумского пограничного отряда и его пособника - гражданина Российской Федерации.

Упомянутые лица вносили недостоверные данные в паспорта иностранцев - отметки о «выезде» и «въезде» без фактического пересечения ими границы.

Досудебным расследованием установлено: пограничник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан. Он за деньги вносил в паспорта иностранцев информацию о пересечении государственной границы Украины без пересечения ими границы.

Также недостоверные сведения вносились и в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему «ГАРТ».

Упомянутая схема работала при пособничестве гражданина Российской Федерации.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - департамент защиты национальной государственности Служба безопасности Украины, сообщает ГБР.

Право Взятка Пограничники

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