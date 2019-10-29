Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев

Упомянутые лица вносили недостоверные данные в паспорта иностранцев - отметки о «выезде» и «въезде» без фактического пересечения ими границы.
Досудебным расследованием установлено: пограничник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан. Он за деньги вносил в паспорта иностранцев информацию о пересечении государственной границы Украины без пересечения ими границы.
Также недостоверные сведения вносились и в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему «ГАРТ».
Упомянутая схема работала при пособничестве гражданина Российской Федерации.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - департамент защиты национальной государственности Служба безопасности Украины, сообщает ГБР.
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