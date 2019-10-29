Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 185 УК Украины (кража) разыскивается Маленко Валентин Николаевич, 02.03.1980 г.р., гражданин Украины, украинец, уроженец и житель города Сумы.

Мужчина с начала октября нынешнего года скрывается от суда.

Просьба ко всем неравнодушным гражданам внимательно присмотреться к фото. Если вы имеете информацию, которая может помочь работникам полиции установить местонахождение разыскиваемого мужчины, просьба сообщить об этом по спецлинии полиции «102».

Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.