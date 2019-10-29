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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22381

Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления

Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 185 УК Украины (кража) разыскивается Маленко Валентин Николаевич, 02.03.1980 г.р., гражданин Украины, украинец, уроженец и житель города Сумы.

Мужчина с начала октября нынешнего года скрывается от суда.

Просьба ко всем неравнодушным гражданам внимательно присмотреться к фото. Если вы имеете информацию, которая может помочь работникам полиции установить местонахождение разыскиваемого мужчины, просьба сообщить об этом по спецлинии полиции «102».

Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Розыск

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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