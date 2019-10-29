Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления

Мужчина с начала октября нынешнего года скрывается от суда.
Просьба ко всем неравнодушным гражданам внимательно присмотреться к фото. Если вы имеете информацию, которая может помочь работникам полиции установить местонахождение разыскиваемого мужчины, просьба сообщить об этом по спецлинии полиции «102».
Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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