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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49275

Сумские волейболисты выиграли кубок Ахтырки

10 ноября в Ахтырке разыграли открытый кубок города по волейболу среди мужских команд.

В турнире приняли участие четыре команды из Ахтырки и одна из Сум.

Результаты турнира:

I место - команда «Drink Team» (Сумы)

II место - команда «Город 312» (Ахтырка)

III место - команда «Red Bull» (Ахтырка)

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами.

Также определены игроки в номинациях:

«Лучший игрок турнира» - Карабут Андрей (Суми)

«Лучший атакующий игрок» - Смотров Александр (Ахтырка)

«Лучший блокирующий игрок» - Скорик Александр (Ахтырка)

«Лучший связующий игрок» - Кукса Максим (Сумы)

«Лучший игрок защиты» - Ковальчук Сергей (Ахтырка)

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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