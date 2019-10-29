Сумские волейболисты выиграли кубок Ахтырки

В турнире приняли участие четыре команды из Ахтырки и одна из Сум.
Результаты турнира:
I место - команда «Drink Team» (Сумы)
II место - команда «Город 312» (Ахтырка)
III место - команда «Red Bull» (Ахтырка)
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами.
Также определены игроки в номинациях:
«Лучший игрок турнира» - Карабут Андрей (Суми)
«Лучший атакующий игрок» - Смотров Александр (Ахтырка)
«Лучший блокирующий игрок» - Скорик Александр (Ахтырка)
«Лучший связующий игрок» - Кукса Максим (Сумы)
«Лучший игрок защиты» - Ковальчук Сергей (Ахтырка)
С 7 по 9 ноября в спортивном зале Сумской областной ДЮСШ проходили областные соревнования по волейболу среди команд юношей 2005...
В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением об ограблении обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около девяти вечера...
10 ноября завершились игры второго тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....
9-10 ноября, проходят матчи 2-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....
По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением Ахтырского горрайонного суда от 6 ноября на имущество так называемого асфальтового завода, который функционировал...