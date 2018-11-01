Сумчанам вдень покажуть «Ніч у музеї»

Після перегляду програм відбудеться спілкування з творчою групою проекту, експертами програм та співробітниками музею. Запрошуємо всіх бажаючих, пишуть організатори.
В Сумской областной краеведческий музей вернулся после реставрации в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины уникальный экспонат - сундук для хранения...
12 декабря в фонды областного краеведческого музея были торжественно переданы уникальные археологические древности, обнаруженные на территории Сумщины....
В среду, 12 декабря, Сумскому областному краеведческому музею передадут артефакты VII века, найденные на Сумщине....
Сумской областной краеведческий музей присоединился к применению инновационных методов исследования культурного наследия....
Сумской коллекционер Сергей Гуцан переда Сумскому краеведческому музея очередные артефакты....