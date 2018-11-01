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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанам вдень покажуть «Ніч у музеї»

18 листопада об 11:00 в приміщенні Сумського обласного краєзнавчого музею в рамках підготовки до святкування 100-річчя музею відбудеться відкритий перегляд програм з документально-художнього циклу "Ніч у музеї".

Після перегляду програм відбудеться спілкування з творчою групою проекту, експертами програм та співробітниками музею. Запрошуємо всіх бажаючих, пишуть організатори.

Досуг Краеведческий музей Ночь в музее

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