В Сумах целый микрорайон останется без воды КП «Горводоканал» анонсирует отключение воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене фасонных частей, задвижек и участка водопроводной сети на линии по проспекту Михаила Лушпы, 47 завтра, 13 ноября, в 9:00 будет прекращена подача воды в некоторые дома по проспекту Михаила Лушпы, улице Заливная и улице Героев Крут.

Будет прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 45 (д/с №16), 47, 49, 51, 55, 57 по проспекту М.Лушпы,

- №№ 39, 27, 29, 31, 33, 35 по ул.Заливная,

- №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по ул. Геров Крут.

- тяговая подстанция КП «Электроавтотранс».

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.