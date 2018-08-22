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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах никто не потерял право льготу из-за введения в действие монетизации льгот

Об этом заявила сегодня, 12 ноября, во время брифинга по монетизации льгот в Сумском городском совете заместитель директора департамента социальной защиты населения - начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья. Москаленко.

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2019 года в Украине стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме, а именно: наличная и безналичная.

«Обращаем ваше внимание, что неотражение в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг размера льгот - не свидетельствует о том, что льготы не начислены», - отметила Наталья Москаленко.

Также дополнительно было отмечено, что для осуществления выплаты за октябрь текущего года жилищной субсидии в наличной форме 19 775 домохозяйствам профинансировано средств на сумму 13,8 млн грн. Кроме того, субсидия в безналичной форме после 18 числа будет перечислена 237 домохозяйствам на сумму 168,5 тыс. грн.

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