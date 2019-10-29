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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке тушили «пожар» на ТЭЦ

В Шостке спасатели совместно с персоналом «Харьковэнергоремонт» провели учения по ликвидации условного пожара.

Сегодня, 12 ноября, в г. Шостка на базе ООО ШП «Харьковэнегроремонт» состоялись совместные учения спасателей и работников предприятия.

По тактическому замыслу, в помещении предприятия произошел пожар. Диспетчер сообщил руководству предприятия, в Службу спасения и персоналу о чрезвычайной ситуации. Ответственные лица организовали эвакуацию всех работников в заранее определенное безопасное место. Между тем добровольная пожарная дружина продемонстрировала подачу воды от пожарного гидранта и ликвидацию возгорания. Им на помощь прибыло подразделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части, которое провел ликвидацию условного пожара.

После завершения отработок работникам ТЭЦ рассказали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения, и все желающие имели возможность потренироваться в пользовании огнетушителем.

Такие учения дают возможность всем участникам отработать действия, необходимые при оперативном реагировании в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. Это позволит сохранить имущество и, что более важно, - жизни и здоровья граждан, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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