На Сумщине поймали женскую банду, подозреваемую в разбойных нападениях Весной нынешнего года на территории области было совершено ряд преступлений, жертвами которых были старики.

Как установили сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в области, к совершению разбойных нападений были причастны три женщины и молодой человек. Одна из Конотопа, другие - сумчане.

Организатор преступной группы - ранее неоднократно судимая за совершение грабежей 41-летняя женщина, родственница бывшего криминального «авторитета». Ее сообщницы и члены группы - две женщины в возрасте 30-ти лет. Время от времени, отправляясь на очередное «дело», привлекала в качестве водителя еще одного своего 27-летнего знакомого.

В настоящее время работники полиции доказали причастность организованной «женской» группы к совершению как минимум двух разбойных нападений - на 66-летнего дедушку с Глуховщины и на 90-летнюю бабушку с Конотопщины. У первого они под угрозой ножа забрали из дома 15000 гривен, а у второй, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали 6000 гривен и несколько вещей бытового потребления. Во время следственных действий дома у подозреваемых сыщики нашли и изъяли некоторое имущество потерпевших, а также холодное оружие и «сувенирные» купюры номиналом 500 гривен каждая.

Сейчас организатор группы в соответствии с решением суда находится под стражей. Одна из членов группы помещена под домашний арест, другая объявлена в розыск как такая, которая скрывается от суда и следствия. Им сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения в составе организованной преступной группы (ч.4 ст. 187 УК Украины). Однако полицейские не исключают, что они причастны к ряду других имущественным преступлениям, совершенным в отношении пожилых жителей Сумщины, в том числе - кражам, грабежам и мошенничествам, и проводят соответствующие проверки.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.