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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57508

Дело по аварии, в которой замначальника Сумской колонии сбил школьницу на пешеходном переходе, затягивается

Сегодня, 12 ноября, состоялось очередное судебное заседание по уголовному производству по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2018 года на улице Роменской в Сумах.

Тогда в результате ДТП были нанесены тяжкие телесные повреждения 16-летней школьнице. Водитель автомобиля обвиняется по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня планировался допрос обвиняемого, Владислава Павлика, но в начале заседания он заявил, что не готов давать показания. Зато его защитник подал ходатайство о назначении комиссионной судебно-трассологической и автотехнической экспертизы. По его словам, судебная автотехническая экспертиза, которая была проведена на предварительном расследовании, не провела полное исследование обстоятельств ДТП. На решение экспертизы просил, кроме других, поставить вопрос «как должны были действовать участники ДТП в соответствии с Правилами дорожного движения?» и «имел ли водитель техническую возможность избежать ДТП?». Суд предоставил время представителю потерпевшей и стороне обвинения время для ознакомления с материалами заявленного ходатайства. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября, пишет sumy.today.

Право Владислав Павлик Дтп

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