На Сумщине за поножовщину дали 5 лет

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего парня, который ударил ножом бывшую жену, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Событие произошло 5 марта 2019 года ок в пгт Воронеж Шосткинского района. К 38-летней женщине пришел ее бывший муж. В это время она вместе с друзьями на кухне пила пиво. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал упрекать женщину тем, что она распивает спиртное. Между бывшими супругами возникла словесная перепалка, в которую вмешались друзья и предложили разъяренному мужчине к ним присоединиться. Некоторое время все вместе пили пиво, а когда друзья вышли в магазин за добавкой, между бывшими супругами продолжилась ссора, во время которой мужчина схватил нож и ударил женщину в живот.
«Согласно заключению экспертизы потерпевшая получила тяжкое телесное повреждение. Обвиняемый свою вину признал, но заверил, что намерения причинить женщине повреждения не было, и вообще плохо помнит события того вечера. Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет», - рассказала прокурор Шосткинского местной прокуратуры Ольга Нужна.
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