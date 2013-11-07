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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59148

Сумчан приглашают определить уровень сахара в крови и обследоваться у эндокринолога

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан по случаю Всемирного Дня борьбы против диабета и Дня эндокринолога пройти в четверг, 14 ноября, обследование и определить уровень сахара в крови.

Желающих определить уровень глюкозы в крови с помощью глюкозооксидазного метода (унифицированная методика) ждут с 8:00 до 10:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 11).

Больные сахарным диабетом смогут определить уровень гликозилированного гемоглобина с 8:00 до 9:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 20). В тот же день врач-эндокринолог будет консультировать их без предварительной записи, в порядке «живой очереди» с 8:00 до 14:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 28, каб. № 15).

Горожан призывают быть внимательными к своему здоровью и своевременно обследовать свой организм.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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