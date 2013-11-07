Сумчан приглашают определить уровень сахара в крови и обследоваться у эндокринолога

Желающих определить уровень глюкозы в крови с помощью глюкозооксидазного метода (унифицированная методика) ждут с 8:00 до 10:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 11).
Больные сахарным диабетом смогут определить уровень гликозилированного гемоглобина с 8:00 до 9:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 20). В тот же день врач-эндокринолог будет консультировать их без предварительной записи, в порядке «живой очереди» с 8:00 до 14:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 28, каб. № 15).
Горожан призывают быть внимательными к своему здоровью и своевременно обследовать свой организм.
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