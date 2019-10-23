В Тростянце открыли новый Центр предоставления административных услуг Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг.

Еще 5 марта 2019 года Тростянецкий городской совет заключил соглашение о партнерстве со шведской компанией Sweden AB, которая реализует проект «U-LEAD с Европой». Таким образом официально было подтверждено намерение создать для жителей громады эффективный доступ к административным услугам, закрепить прозрачность процедур и максимальную скорость получения результата в ЦПАУ, который будет работать по принципу «единого окна» без очередей и визитов в кабинеты чиновников.

Программа «U-LEAD с Европой» предоставила финансовую поддержку в приобретении компьютерной техники, программного обеспечения, офисной мебели, обучении персонала. Благодаря шведским и украинским экспертам Программы «U-LEAD с Европой» все работники ЦПАУ прошли обучение, и будут работать профессионально, предоставляя высококачественные услуги жителям.

143 разновидности услуг можно получить в ЦПАУ, то есть отныне предоставление всех видов админуслуг сконцентрировано в одном месте, а воспользоваться услугами ЦПАУ могут не только жители громады, но и сел Тростянецкого района.

На торжественной церемонии по случаю открытия ЦНАП поздравляли громаду с этим важным событием почетные гости и партнеры - Надежда Биленко - региональный специалист направления по улучшению качества предоставления админуслуг программы «U-LEAD с Европой», Иван Шкурат - региональный координатор институциональной поддержки NIRAS.

Мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова поблагодарил международным донорам за эффективное партнерство, работникаv Тростянецкой городского совета, строителям. Он подчеркнул, что эта коллективная работа на победный результат даст возможность каждому жителю громады получать необходимые услуги прозрачно, быстро, качественно и без коррупционных рисков.

- Особенность нашего Центра также в том, что он имеет удаленное рабочее место администратора в селе Каменка Тростянецкой ОТГ, где будет предоставляться 60 видов услуг сельскому населению. То есть жителям Каменского старостинского округа не нужно будет тратить собственное время на поездку в город за справками, - отметил городской голова.

Стоит напомнить, что помещение ЦПАУ снаружи и изнутри капитально отремонтировали за средства бюджета общины в сумме 500 тыс. гривен, которые были выделены согласно решению сессии Тростянецкого городского совета. Участники торжественного мероприятия побывали в ЦПАУ, ознакомились с работой его сотрудников.

ЦПАУ работает по адресу: г. Тростянец, ул. Мира, 6. Справки по тел.: 05458-6-62-90.