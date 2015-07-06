Сумские копы задержали нелегала, который неправильно перешел дорогу

Патрулируя улицу Горького, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования обнаружили пешехода, нарушившего ПДД.
Проверяя документы, патрульные выяснили, что 22-летний иностранец не имеет никаких документов, которые позволяли бы ему легально находиться на территории Украины.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств патрульные передали мужчину сотрудникам Управления миграционной службы в Сумской области.
Напоминаем, что с целью предотвращения и противодействия нелегальной миграции и других нарушений законодательства Украины в миграционной сфере, с 18 октября на территории Сумской области проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Мигрант».
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