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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:29241

Сумские копы задержали нелегала, который неправильно перешел дорогу

Иностранца, который, вероятно, незаконно находится на территории Украины, обнаружили патрульные.

Патрулируя улицу Горького, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования обнаружили пешехода, нарушившего ПДД.

Проверяя документы, патрульные выяснили, что 22-летний иностранец не имеет никаких документов, которые позволяли бы ему легально находиться на территории Украины.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств патрульные передали мужчину сотрудникам Управления миграционной службы в Сумской области.

Напоминаем, что с целью предотвращения и противодействия нелегальной миграции и других нарушений законодательства Украины в миграционной сфере, с 18 октября на территории Сумской области проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Мигрант».

Право Нелегал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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