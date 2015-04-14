В Сумах зарыбят Псел 14 ноября в Сумах состоится зарыбление реки Псел.

Около 14.00 в пер. Псельском, д. № 1 (район моста КРЗ). Планируется провести вселение более 1,2 тыс. экземпляров двухлетки сазана (карпа). Общий вес зарыбка составлять около 1 тонны.

Зарыбление реки состоится по инициативе и поддержке Сумского городского совета и Сумского городского союза рыбаков.

Контроль за вселением рыбы будут осуществлять представители Сумского рыбоохранного патруля.