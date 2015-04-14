В Сумах зарыбят Псел

Около 14.00 в пер. Псельском, д. № 1 (район моста КРЗ). Планируется провести вселение более 1,2 тыс. экземпляров двухлетки сазана (карпа). Общий вес зарыбка составлять около 1 тонны.
Зарыбление реки состоится по инициативе и поддержке Сумского городского совета и Сумского городского союза рыбаков.
Контроль за вселением рыбы будут осуществлять представители Сумского рыбоохранного патруля.
Реки Псел, Шостка, Сейм и Десна пополнились новой рыбой....
Сегодня, 14 октября, на рынке в г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области выявлен факт незаконной торговли рыбой....
Зарыбление русла реки Сейм стало возможным благодаря средствам областного фонда охраны окружающей природной среды....
В 2017 году субъектами аквакультуры выловлено 2,5 тыс. тонн рыбы, сообщает Сумской рыбоохранный патруль....
Неудачей закончилась попытка коммунального учреждения Сумского облсовета Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны закупить рыбу....