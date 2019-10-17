Сумской стрелок стал вторым на чемпионате Украины

12 ноября отработали основной старт упражнения ВП-6 и финал мужчины. От Сумского РЦ «Инваспорт» выступал МСМК Дмитрийм Петренко. В классификации спортсмен был первым и показал результат 610,1 - МСМК, а после напряженного финала занял вторую позицию, завоевав серебряную медаль.
Подготовила спортсмена тренер Галина Медведева.
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