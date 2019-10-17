Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16168

Сумской стрелок стал вторым на чемпионате Украины

В Киеве проходит Открытый чемпионат Украины по стрельбе среди спортсменов с нарушением слуха.

12 ноября отработали основной старт упражнения ВП-6 и финал мужчины. От Сумского РЦ «Инваспорт» выступал МСМК Дмитрийм Петренко. В классификации спортсмен был первым и показал результат 610,1 - МСМК, а после напряженного финала занял вторую позицию, завоевав серебряную медаль.

Подготовила спортсмена тренер Галина Медведева.

Спорт Инваспорт Стрельба

По тематике

Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе
08.11.2019 17:56

Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе

8 ноября на полигоне воинской части А1476 определяли самую меткую команду по стрельбе....

Сумской борец стал призером чемпионата Европы
04.11.2019 13:14

Сумской борец стал призером чемпионата Европы

3 ноября в Гомеле (Беларусь) проходил чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха....

В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями
24.10.2019 14:17

В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями

В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» соревнованиями по мини-футболу стартовала ХIV областная Олимпиада «Сияние надежд»...

18.10.2019 13:49

Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)

Мужчину, который открыл стрельбу и нанес телесные повреждения таксисту, оперативно задержали сумские патрульные....

17.10.2019 11:59

В Сумах взяли под стражу хулигана, стрелявшего в таксиста

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который из пневматического пистолета обстрелял таксиста....

view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.