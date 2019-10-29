В Сумах произошла смертельная авария

Пока известно, что водитель автомобиля «Таврия» сбил мужчину 1982 года рождения. От полученных травм мужчина погиб.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия, пишет UA:СУМИ.
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