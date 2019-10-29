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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:18542

В Сумах произошла смертельная авария

Сегодня, 12 ноября, вечером на улице Роменской в Сумах, возле церкви святого Пантелеймона произошла смертельная авария.

Пока известно, что водитель автомобиля «Таврия» сбил мужчину 1982 года рождения. От полученных травм мужчина погиб.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия, пишет UA:СУМИ.

Право Дтп Смертельное ДТП

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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