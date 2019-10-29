На Барановке нашли труп пропавшего грибника Сумчанин, который вчера пошел по грибы и пропал, был найден мертвым.

О пропаже написала сумчанка Ирина Бойко, которая рассказала, что ее муж Александр пошел по грибы и пропал.

На телефонные звонки не отвечает.

Ночью она сообщила, что тело мужа нашли в лесу, его прихватило сердце.