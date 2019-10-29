В Тростянце спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе 12 ноября в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Славгородская в г. Тростянец.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю дома по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на три рядом расположенные жилые дома, три гаража и три хозяйственные постройки.

В 17:45 возгорание локализовали, а в 18:16 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.