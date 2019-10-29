В Тростянце спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю дома по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на три рядом расположенные жилые дома, три гаража и три хозяйственные постройки.
В 17:45 возгорание локализовали, а в 18:16 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего к ликвидации пожара были привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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