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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинский спортсмен-колясочник установил очередной рекорд

В Национальном реестре рекордов Украины зарегистрировали еще одно достижение шосткинца Дмитрия Васильцова.

В конце августа спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов преодолел на активной инвалидной коляске ультрамарафонскую дистанцию  в 102,97 км по маршруту Шостка-Кролевец-Шостка. На это ему понадобилось 10 часов 41 минуту 12 секунд.

Достижение шосткинца – рекорд Украины. Это самая длинная дистанция, которую в нашей стране преодолевали на активной инвалидной коляске.

После экспертной оценки достижение Дмитрия Васильцова внесено в Национальный реестр рекордов Украины. В подтверждение он получил соответствующий сертификат.

Интересно, что для шосткинца – это четвертый рекорд. В 2012, 2013, в 2014 годах наш земляк устанавливал рекорды по количеству пройденных в течение года марафонов на активной инвалидной коляске, пишет Шостка.инфо.

Спорт Дмитрий Васильцов Рекорд Украины

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