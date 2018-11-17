Шосткинский спортсмен-колясочник установил очередной рекорд В Национальном реестре рекордов Украины зарегистрировали еще одно достижение шосткинца Дмитрия Васильцова.

В конце августа спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов преодолел на активной инвалидной коляске ультрамарафонскую дистанцию в 102,97 км по маршруту Шостка-Кролевец-Шостка. На это ему понадобилось 10 часов 41 минуту 12 секунд.

Достижение шосткинца – рекорд Украины. Это самая длинная дистанция, которую в нашей стране преодолевали на активной инвалидной коляске.

После экспертной оценки достижение Дмитрия Васильцова внесено в Национальный реестр рекордов Украины. В подтверждение он получил соответствующий сертификат.

Интересно, что для шосткинца – это четвертый рекорд. В 2012, 2013, в 2014 годах наш земляк устанавливал рекорды по количеству пройденных в течение года марафонов на активной инвалидной коляске, пишет Шостка.инфо.