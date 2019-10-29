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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09338

В сумском микрорайоне отключили воду. Надолго

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по проспекту М.Лушпы 13 ноября в 9:00 прекращена подача воды в некоторые дома по проспекту Михаила Лушпы, улицы Заливная и улицы Героев Крут

Подача воды прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 45 (д / с №16), 47, 49, 51, 55, 57 по проспекту М.Лушпы,

- №№ 39, 27, 29, 31, 33, 35 по ул. Заливная,

- №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по ул. Героев Крут,

- тяговая подстанция КП "Электроавтотранс".

13 ноября с 14:00 будет организован подвоз технической воды во двор домов:

- №№ 31-35 по ул. Заливная;

- №№ 14-16 по ул. Героев Крут;

- № 22 по ул. Героев Крут;

- № 57 по ул. Михаила Лушпы.

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