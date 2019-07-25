В Сумах пересчитали субсидию на отопительный период в автоматическом режиме

Расчет размера субсидии на услугу «отопление» выполнено с учетом даты начала отопительного сезона - с 16 октября 2019 года.
В ноябре будет выполнен перерасчет субсидии на весь месяц.
Для получения оперативной информации о состоянии начисления или перерасчета жилищных субсидий действует «горячая линия» для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
Сообщение о пересчете жилищной субсидии можно получить с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 непосредственно в департаменте соцзащиты (ул. Харьковская, 35, каб. 135, каб. 104) и в указанное время (кроме субботы) в филиалах по месту жительства: ул. Р. Атаманюка, 49А, ул. Ахтырская, 11, ул. Интернационалистов, 21, ООО «Городской единый информационно-расчетный центр».
Государство задолжало сумским жэкам 4 миллиона гривен....
В августе 2019 года департаментом социальной защиты населения Сумского городского совета абонентам Дирекции Котельная северного промузла в связи с отсутствием...
Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии за июль в связи с изменениями в отдельных видах услуг....
В связи с изменением тарифа ООО «СЕРВИСРЕСУРС» и ООО «А-Муссон» для жителей г. Сумы продлен срок подачи документов на субсидию....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе-июне 2019 года....