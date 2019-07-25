В Сумах пересчитали субсидию на отопительный период в автоматическом режиме Департамент социальной защиты населения с октября пересчитал субсидию на отопительный период 2019-2020 годов в автоматическом режиме без повторного обращения граждан.

Расчет размера субсидии на услугу «отопление» выполнено с учетом даты начала отопительного сезона - с 16 октября 2019 года.

В ноябре будет выполнен перерасчет субсидии на весь месяц.

Для получения оперативной информации о состоянии начисления или перерасчета жилищных субсидий действует «горячая линия» для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Сообщение о пересчете жилищной субсидии можно получить с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 непосредственно в департаменте соцзащиты (ул. Харьковская, 35, каб. 135, каб. 104) и в указанное время (кроме субботы) в филиалах по месту жительства: ул. Р. Атаманюка, 49А, ул. Ахтырская, 11, ул. Интернационалистов, 21, ООО «Городской единый информационно-расчетный центр».