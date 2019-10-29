Стали известны подробности смертельного ДТП на Роменской

Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что, по предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ-110307, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако в больнице от полученных травм, мужчина скончался.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.
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