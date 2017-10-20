Бойцы с Сумщины отличились на чемпионате Европы 10 ноября в Харькове в спортивном зале Харьковского политехнического университета состоялся Открытый чемпионат Европы по айкибудо.

В соревнованиях приняли участие сборные команды Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей, Белоруссии и Германии. Всего около 170 человек.

Наши земляки заняли первое общекомандное место в соревнованиях. Среди победителей и призеров ахтырчане: Роман Губар, Александр Осадчий, Кирилл Синянский, Максим Новак, Роман Овчаренко, Тимур Москаленко, Захар Курочкин, Александр Опикуха, Вадим Диброва, Денис Крылов, Дмитрий Якубович, Максим Саенко, Эдуард Евсеев, Диана Григорьева, Александр Евтушенко, Иван Карбышева, Антон Харченко, Андрей Белоус.

Подготовил спортсменов тренер Вячеслав Нестеренко.

Команда Конотопа была представлена 11-ю воспитанниками клуба «Воин», которые все в разных разделах индивидуальных и комадных программах заняли призовые места, всего завоевав 32 медали разного достоинства.