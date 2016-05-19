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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51215

На Сумщине планируют объединить Агентство регионального развития с Офисом евроинтеграции

НА Сумщине планируют запустить пилотный проект по созданию Агентства регионального развития, объединенного с Офисом евроинтеграции.

Об этом в интервью для журнала «Стратегия развития» сообщил первый заместитель Министра развития громад и территорий Украины Дмитрий Живицкий.

По его словам, Министерство ввело новые подходы регионального и местного развития для построения децентрализованной и конкурентоспособной Украины.

«Мы не просто изменили название Министерства - мы сместили акценты на качество жизни каждого гражданина. Мы закладываем в основу развития громад и территорий новые принципы и подходы, направленные на развитие не только человеческого потенциала, но и на устойчивое развитие регионов», - отметил чиновник.

Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас Министерство работает над развитием сети негосударственных учреждений - Агентств регионального развития (АРР), имеющие целью повышение конкурентоспособности и устойчивого развития каждого региона и громады. В настоящее время в 23 регионах принято решение о создании агентств регионального развития. Уже зарегистрированы, работают или находятся в процессе формирования 19 агентств. А в тех областях, где такие институты отсутствуют (Сумская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская) планируют запустить пилотный проект по созданию АРР, объединенных с офисом евроинтеграции.

«Если этот опыт станет успешным - мы распространим его на всю Украину, - добавил чиновник. - Наше Министерство строит новую модель сотрудничества и поддержки АРР для того, чтобы максимально привлечь сами громады, как к созданию, так и к деятельности этих агентств. Они будут помогать громадам объединяться и реализовывать совместные проекты. Мы планируем создать Офис управления проектам при Министерстве, коммуникатором которого могли бы стать АРР для внедрения инициатив в громадах».

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