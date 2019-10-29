Чем ближе к центру Сум, тем хуже: госэкоинспекция проанализировала качество воды в р. Сумка Государственная экологическая инспекция в Сумской области, в соответствии с протокольным поручением заседания комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан при Сумской облгосадминистрации, обеспечивает постоянный контроль за содержанием загрязняющих веществ в реке Сумка.

Последний отбор проб в четырех створах р. Сумка и из Косовщинского водохранилища и р. Стрелка осуществлялся 5 ноября. Отделом инструментально-лабораторного контроля уже проведены измерения показателей состава и свойств поверхностных вод в отобранных пробах.

По результатам лабораторных исследований установлено, что в пробе воды, отобранной из р. Сумка в с. Степановка, имеется превышение содержания железа в 1,8 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией (далее - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного использования, а уровень биологического потребления кислорода (далее - БПК5) больше в 1,4 раза ПДК.

В Косовщинском водохранилище (в районе дамбы) содержание как железа, так и БПК5 превышено в 3,2 раза. Однако, уже на выходе из «Сумского моря» качество воды в р. Сумка несколько ухудшается: в пробе обнаружено железа в 4,1 раза больше нормы, а уровень БПК5 превышен в 3,4 раза.

В пробе, отобранной из Сумки в районе моста по ул. Герцена, содержание железа еще выше - в 5,7 раз больше ПДК, а БПК5 - в 3,9 раза. Кроме того, в указанной пробе обнаружено и незначительное превышение уровня химического потребления кислорода - в 1,3 раза.

Больше всего отклонений от установленных предельно допустимых концентраций имеет р. Стрелка. В пробе, отобранной из реки в районе Центрального рынка Сум, кроме высокого содержания железа (в 9,4 раза) и повышенного уровня БПК5 (в 2,8 раза), обнаружено превышение содержания сульфатов в 1,3 раза по сравнению с ПДК, а также сверхвысокую концентрацию нитритов - в 17,3 раз больше нормы.

В пробе, отобранной из р. Сумка в районе моста по ул. Троицкой, непосредственно перед ее впадением в р. Псел, установлено превышение содержания железа в 7,2 раза, уровня БПК5 - в 2,6 раза и концентрации нитритов в 1,75 раза по сравнению предельно допустимыми концентрациями.

По результатам гидрохимического анализа прослеживается негативное влияние р. Стрелки на качественное состояние воды в р. Сумка. К сожалению, почти вся территория берегов р. Стрелка, которая в пределах Сум протекает по территории частного сектора, - загромождена и покрыта бытовым мусором, что и приводит к ухудшению качественного состояния этой реки, в дальнейшем, в частности, и р. Сумка. И, в целом, наблюдается такая тенденция по р. Сумка: чем ближе к месту впадения ее в р. Псел, тем хуже ее состояние, сообщает пресс-служба ведомства.