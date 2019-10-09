В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису 12 ноября на базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища прошли областные соревнования по настольному теннису (девушки) среди команд учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Настольный теннис - третий вид программы областной спартакиады. В финальном этапе встретились десять команд, которые были разделены на 2 подгруппы по 5 команд. Соревнования в подгруппах происходило по круговой системе, затем стыковые матчи за 9, 7, 5, 3 и 1 места.

Результаты соревнований:

1 место - «Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище»

2 место - «Шосткинский центр профессионально-технического образования»

3 место - «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»

4 место - «Роменское высшее профессиональное училище»

5 место - «Сынивский профессиональный аграрный лицей»

Победителей и призеров наградили переходящим кубком, грамотами и медалями Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.