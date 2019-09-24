Сумчанам прочитають лекцію про «Просвіту» 100 років тому Управління молоді та спорту Сумської ОДА продовжує серію публічних лекцій національно-патріотичного змісту.

14 листопада запрошують усіх бажаючих о 17.00 на відкриту лекцію кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії СумДУ В’ячеслава Артюха на тему «Товариство «Просвіта» на Сумщині в добу Української революції 1917-1921 років». Місце: Конгрес-центр СумДУ, ауд. 222. Час: 17.00-19.00. Вхід: вільний, але бажано заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/yFAgsquEoSKxrm1i7.