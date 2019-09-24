Сумчанам прочитають лекцію про «Просвіту» 100 років тому

14 листопада запрошують усіх бажаючих о 17.00 на відкриту лекцію кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії СумДУ В’ячеслава Артюха на тему «Товариство «Просвіта» на Сумщині в добу Української революції 1917-1921 років».
Місце: Конгрес-центр СумДУ, ауд. 222.
Час: 17.00-19.00.
Вхід: вільний, але бажано заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/yFAgsquEoSKxrm1i7.
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