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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3084

Уличное освещение в Сумах за 1,2 млн грн ремонтирует 24-летняя ФЛП с сомнительными связями

Капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по улице Тополянская, Мусоргского, Яровая в городе Сумы провели за 1,2 млн гривен.

Именно такую сумму департамент инфраструктуры Сумского горсовета оплатил ФЛП Мареева. 24-летняя Дарья Мареева предоставляет 16 видов различных услуг и за два года работы освоила почти 7 млн гривен, пишет Громадський моніторинг.

В результате проведения неконкурентной закупки заказчик и подрядчик заключили договор на 1,2 млн гривен. Название одной из улиц, на которой ФЛП Мареева обязана капитально отремонтировать электрические сети уличного освещения, указано в контракте с ошибкой: «вул. Мусорського».

По условиям заключенного контракта работы должны быть завершены до 30 сентября.

Сейчас по улице Яровой и Мусоргского установлены новые фонари. По улице Тополянская сети освещения отремонтированы частично. В начале улицы свет есть, но лампы не заменены. Отдельные старые фонари работают с перебоями.

Такое ли качество выполнения работ требовали, невозможно установить, ведь договор не содержит ни технического задания, ни проектно-сметной документации. В контракте между ФЛП и департаментом инфраструктуры указано, что в случае невыполнения или несвоевременного выполнения работ подрядчик должен уплатить штраф - 30% и пеню. Гарантийный срок - два года. Поэтому можем предположить, что добросовестный заказчик обяжет не менее добросовестного исполнителя исправить недостатки и уплатить обусловленную договором неустойку.

Физическое лицо - предприниматель Мареева Дарья Владимировна зарегистрировано в квартире многоэтажки по улице Прокофьева, 14/5. Она предоставляет услуги 16 видов, в том числе снос, электромонтажные работы, штукатурные работы, оптовая торговля, грузовой автотранспорт и деятельность в сфере архитектуры.

По данным аналитической платформы YouControl, ни одного автотранспорта в собственности или в пользовании у компании нет.

ФЛП начало действовать в октябре 2017 года. Уже в ноябре предприниматель без конкуренции победила в закупке Хотинского поселкового совета. За 430 тыс. гривен ФЛП Мареева обустроила уличное освещение на солнечных батареях в селе Кондратовка Сумского района.

Всего, информирует сайт clarity-project, организация освоила 6,88 млн гривен бюджетных средств, победив в 13 государственных закупках.

Услугами ФЛП активно пользовались Сумская детская клиническая больница, Хотинский поселковый совет, департамент инфраструктуры Сумского горсовета и отдел образования Сумской райгосадминистрации.

Дарья Мареева родилась 2 ноября 1995 года. Недавно ей исполнилось 24. На момент заключения первого контракта с государственным учреждением Дарье Владимировна было всего 22.

В мае 2018 года ФЛП Мареева указывала номер телефона +380509585206. Сейчас этот контакт указывает еще одно ФЛП - Бицак Владимир Юрьевич. Он заключил с департаментом инфраструктуры 14 прямых договоров без конкуренции, на общую сумму почти 16 млн грн. В августе 2019 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Владимира Бицака штраф 68 тіс. гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

В 2018 году контактах ФЛП Мареева указывала также телефон 050 407 3001.

Таким же номером пользуется ООО «Сфера АВ», победитель в 11 государственных закупках на общую сумму почти 10 млн гривен. Компания имеет 17 видов деятельности. 16 из них, совпадают с видами деятельности ФЛП Мареева. Основатель компании Александр Владимирович Лопата имеет два ФЛП с идентичными видами деятельности на Луганщине, в Лисичанске и Попасной.

Общество Закупки Уличное освещение ФЛП Мареева

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