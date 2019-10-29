В Шостке на пожаре погиб человек (видео) 12 ноября в 21:43, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по ул. Свободы в г. Шостка.

Уже через 5 минут к месту происшествия прибыл дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, горение происходило в 3-комнатной квартире на верхнем этаже. На пути спасателям стали бронированные двери. Чтобы попасть в помещение пришлось использовать специальный инструмент. В коридоре горели обои и мебель. Образовалось сильное задымление, поэтому необходимо было работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проводя разведку, в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину 1990 г.р. без признаков жизни, его немедленно вынесли на улицу, где медики констатировали смерть.

В 22:12 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать пожар. В 22:43 возгорание полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Сумской области в течение года на пожарах погибло 50 человек, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.