Сумчанам на два дня отключат газ

Причина приостановки-ограничения распределения - проведение комплекса плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе.
«Сумыгаз» просит всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Вниманию потребителей! В некоторых случаях сроки выполнения работ могут быть изменены, а в графики внесены соответствующие корректировки. Следите за информацией на нашем сайте: https://sm.104.ua/.
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