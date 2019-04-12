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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59545

Сумчанам на два дня отключат газ

С 8.00 14 ноября по 16.00 15 ноября будет временно прекращено-ограничено распределение природного газа по г. Сумы на ул. Белопольское шоссе.

Причина приостановки-ограничения распределения - проведение комплекса плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе.

«Сумыгаз» просит всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Вниманию потребителей! В некоторых случаях сроки выполнения работ могут быть изменены, а в графики внесены соответствующие корректировки. Следите за информацией на нашем сайте: https://sm.104.ua/.

Общество Отключение газа

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