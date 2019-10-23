В Сумах открылась выставка осеннего живописи

На работах в основном изображены сельская природа и осенние пейзажи.
Художник работает в стиле монументальной и станковой живописи.
Желающих посмотреть выставку и окунуться в мир красоты и гармонии ждут по адресу: ул. Воскресенская, 6А (артдворик за тиром).
Вход свободный.
Выставка будет работать до 28 ноября.
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