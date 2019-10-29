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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22307

Новое лазерное оборудование приобрели для Сумской городской больницы

Теперь медики КНП «Центральная городская клиническая больница» могут лечить пациентов, применяя новое лазерное оборудование.

Его приобрели за средства городского бюджета.

Врачи сообщают, лазерное облучение крови имеет широкий спектр возможного применения: «Уникальность процедуры заключается в том, что мишенью ее воздействия становятся клетки крови, которые выполняют множество функций, в том числе отвечающих за иммунную защиту, обеспечение кислородом и питание всех органов человека».

Действие лазерного очищения крови может дать положительный эффект в различных областях медицины: хирургии, гинекологии, терапии, неврологии, урологии, ЛОР и кожных заболеваниях. Но есть и противопоказания, среди основных врачи отмечают повышенную чувствительность к лучам солнца, инфекционные заболевания в острой фазе, повышенную температуру тела, злокачественные опухоли и заболевания крови.

Подробнее здесь.

Общество Здравоохранение

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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