Новое лазерное оборудование приобрели для Сумской городской больницы

Его приобрели за средства городского бюджета.
Врачи сообщают, лазерное облучение крови имеет широкий спектр возможного применения: «Уникальность процедуры заключается в том, что мишенью ее воздействия становятся клетки крови, которые выполняют множество функций, в том числе отвечающих за иммунную защиту, обеспечение кислородом и питание всех органов человека».
Действие лазерного очищения крови может дать положительный эффект в различных областях медицины: хирургии, гинекологии, терапии, неврологии, урологии, ЛОР и кожных заболеваниях. Но есть и противопоказания, среди основных врачи отмечают повышенную чувствительность к лучам солнца, инфекционные заболевания в острой фазе, повышенную температуру тела, злокачественные опухоли и заболевания крови.
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