Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30283

Цена на газ для сумчан повысилась на 15%

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения более чем на 600 грн.

В ноябре НАК «Нафтогаз України» повышает стоимость газа для населения более чем на 600 грн, проинформировала пресс-служба компании.

Так, цена на газ для населения и потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн за 1 тыс. м³ без учета НДС и затрат на транспортировку, что на 626,24 грн больше, чем в прошлом месяце.

В компании отметили, что такая цена является самой низкой в ноябре с 2016 года.

Летом 2019 года года «Нафтогаз» трижды снижал стоимость топлива: в июне – на 7,3%, в июле – на 11,7%, в августе – еще на 5,1% – до 4653,54 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и транспортных расходов). В сентябре цена опустилась еще на 3,4%.

В сентябре «Нафтогаз» предупредил, что с повышением спроса может возрасти цена на газ, как в Украине, так и на европейском рынке. Компания предложила потребителям приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене.

Общество Повышение тарифов Тарифы Цена газа

По тематике

Сумчане переплачивают за вывоз мусора?
Вчера 18:32

Сумчане переплачивают за вывоз мусора?

Главным управлением Госпродпотребсдужбы выявлено завышение на 8,31 млн грн себестоимости услуг ООО «А-Муссон», что привело к существенному увеличению тарифа на...

В Сумах хотят уменьшить тарифы на тепло (видео)
23.10.2019 12:39

В Сумах хотят уменьшить тарифы на тепло (видео)

ООО «Сумытеплоэнерго» инициировало обсуждение снижения тарифов на тепло....

В Сумах подорожала вода. Не для всех
24.09.2019 07:16

В Сумах подорожала вода. Не для всех

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение....

04.09.2019 16:23

В Кролевце собираются бастовать коммунальщики

Сотрудники КП «Кролевецводоканал» написали обращение к Кролевецкому горсовету по поводу тарифов на водоснабжение....

01.08.2019 08:35

На Сумщине проверят поставщиков тепловой энергии и горячей воды

Об этом заявил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время совещания относительно предельных цен / тарифов на услуги теплоснабжения...

view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
Сегодня 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.