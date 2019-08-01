Цена на газ для сумчан повысилась на 15% «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения более чем на 600 грн.

В ноябре НАК «Нафтогаз України» повышает стоимость газа для населения более чем на 600 грн, проинформировала пресс-служба компании.

Так, цена на газ для населения и потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн за 1 тыс. м³ без учета НДС и затрат на транспортировку, что на 626,24 грн больше, чем в прошлом месяце.

В компании отметили, что такая цена является самой низкой в ноябре с 2016 года.

Летом 2019 года года «Нафтогаз» трижды снижал стоимость топлива: в июне – на 7,3%, в июле – на 11,7%, в августе – еще на 5,1% – до 4653,54 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и транспортных расходов). В сентябре цена опустилась еще на 3,4%.

В сентябре «Нафтогаз» предупредил, что с повышением спроса может возрасти цена на газ, как в Украине, так и на европейском рынке. Компания предложила потребителям приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене.