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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине задержали криминальный дуэт, который совершил разбойное нападение на пенсионера (видео)

Им оказались мужчина и его сожительница. Они ворвались в квартиру 87-летнего мужчины поздно вечером и избили его, забрали 20 гривен, мобильный телефон, старую бритву и продукты питания.

Как установили сыщики Ахтырского отдела полиции, 38-летний нападающий месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления. Вернулся к своей 48-летней сожительнице, с которой проживал ранее. Трудоустроиться не спешил, отдавая предпочтения визитам по старым приятелях и водке.

О пожилом дедушке, который один живет в квартире первого этажа соседнего дома, ему рассказала сожительница. Некоторое время они присматривались к нему - кто к нему ходит, выходит, куда он ходит сам и т.д. Выбрали день и пошли «на дело».

Однако с первого раза злоумышленникам «не повезло»: в то время в квартире 87-летнего пенсионера был его сын. Тогда «криминальный дуэт» решил наведаться вечером.

Около 22:00 мужчина со своей сожительницей снова пришли в соседний дом. Однако дверь в подъезд оказалась закрытой. Тогда мужчина воспользовался незапертой форточкой окна в квартире немощного старика. Проник в его квартиру, изнутри открыл входную дверь в квартиру и подъезд и впустил соучастницу. Пока злоумышленники в темноте обшаривали помещение, проснулся хозяин.

Старик, который в силу своего почтенного возраста имеет недостатки слуха, говорит, что злоумышленник несколько раз сильно ударил его в лицо, однако чего тот требовал - он так и не понял. Говорит, что в соседней комнате был еще один человек, и, возможно, именно он вынес из его дома продукты питания. Старый сокрушается: «ночные визитеры» оставили его без денег, и без еды. К тому же, из-за побоев он получил перелом нижней челюсти, теперь дополнительные деньги нужны и на лекарства.

«Сотрудники полиции, к которым с соответствующим заявлением обратился 62-летний сын потерпевшего, сразу начали неотложные оперативно-розыскные действия, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Через час они уже установили очевидца, который слышал крики старика, видел, что из подъезда выходили мужчина и женщина, и описал их внешность. Имея приметы подозреваемых, установить их личности для сыщиков было делом времени, поэтому в два часа ночи их обоих уже разыскали и доставили в отдел полиции. Задержанные в содеянном сознались, объяснили, что искали в квартире потерпевшего деньги».

Сейчас в рамках открытого по ч.3 ст. 187 УК Украины уголовного производства ведется досудебное расследование, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых отобранные у дедушки вещи и продукты питания, и вернули их владельцу».

За разбой, соединенный с проникновением в жилье, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Разбой

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