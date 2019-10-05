В Сумах пропал 14-летний парень (фото)

Парень имеет рост 166 см, среднего телосложения, русые волосы длиной около 10 см, брекеты на верхнем ряду зубов, серые глаза, был одет в короткую кожаную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на толстой белой подошве, зеленый свитер. При себе имеет черный рюкзак с двумя оранжевыми нашивками.
Всех кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.
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