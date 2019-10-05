В Сумах пропал 14-летний парень (фото) 9 ноября около 20:00 часов несовершеннолетний Литовцев Максим, 14 лет, житель г. Сумы, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 166 см, среднего телосложения, русые волосы длиной около 10 см, брекеты на верхнем ряду зубов, серые глаза, был одет в короткую кожаную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на толстой белой подошве, зеленый свитер. При себе имеет черный рюкзак с двумя оранжевыми нашивками.

Всех кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.