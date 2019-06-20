Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05373

В Сумах простились с врачом Андреем Сницарем

Сегодня, 13 ноября, в Сумах попрощались с главным врачом Сумской областной больницы Андреем Сницарем.

Он около 35 лет посвятил развитию медицины на Сумщине. Без отрыва от работы защитил кандидатскую диссертацию и стал одним из основателей практической школы инфекционистов области. Андрей Сницарь умер 11 ноября от тяжелой болезни, которой болел последние пять лет.

Гражданская панихида состоялась на территории больницы, где работал врач.

«Мы всегда восхищались мужеством Андрея Олеговича, все пять лет, по нарастающей, ему становилось хуже, но он всегда находил возможность прийти, и мы всегда были с ним и он был с нами. И надеюсь, что и сейчас это будет. Андрей Олегович знал о каждом в коллективе и его любили и продолжают любить», - сказала его заместитель Ирина Троцкая.

По воле покойного, его тело кремируют в Харькове, а прах развеют на центральном кладбище Сумы, где похоронены его родители, сообщает UA:СУМИ.

Общество Андрей Сницарь Похороны

По тематике

Прощаться с врачом Андреем Сницарем будут завтра
Вчера 10:54

Прощаться с врачом Андреем Сницарем будут завтра

11 ноября умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого Андрей Сницарь....

Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы
11.11.2019 10:40

Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы

Умер Андрей Сницарь, главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого....

22.08.2019 12:19

В Лебедине похоронили погибшую во время пожара в одесском отеле «Токио Стар»

В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар»....

Олега Чернобая похоронят сегодня
29.07.2019 10:32

Олега Чернобая похоронят сегодня

Главу Ковпаковского районного суда г. Сумы Олега Чернобая похоронят сегодня, 29 июля....

20.06.2019 11:17

У п’ятницю Суми попрощаються із комбатом

18 червня підступна хвороба вирвала з життя військовослужбовця військової служби за контрактом , який проходив військову службу на посаді командира...

view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
Сегодня 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.