В Сумах простились с врачом Андреем Сницарем

Он около 35 лет посвятил развитию медицины на Сумщине. Без отрыва от работы защитил кандидатскую диссертацию и стал одним из основателей практической школы инфекционистов области. Андрей Сницарь умер 11 ноября от тяжелой болезни, которой болел последние пять лет.
Гражданская панихида состоялась на территории больницы, где работал врач.
«Мы всегда восхищались мужеством Андрея Олеговича, все пять лет, по нарастающей, ему становилось хуже, но он всегда находил возможность прийти, и мы всегда были с ним и он был с нами. И надеюсь, что и сейчас это будет. Андрей Олегович знал о каждом в коллективе и его любили и продолжают любить», - сказала его заместитель Ирина Троцкая.
По воле покойного, его тело кремируют в Харькове, а прах развеют на центральном кладбище Сумы, где похоронены его родители, сообщает UA:СУМИ.
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Умер Андрей Сницарь, главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого....
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