В Сумской мэрии обсудят создание профессионального футбольного клуба

По его словам, к нему обратились фанаты ПФК «Сумы», который был замешан в договорных мачтах, которые просят вернуть футбол в Сумы.
Выступили и фанаты, которые озвучили цифру в 2 млн грн на существование аматорского клуба.
В группу, которую будет формировать отдел молодежи и спорта, войдут сам Владимир Никоненко, также вызвался депутат Дмитрий Лантушенко, который, правда, сразу заявил, что считает финансирование из бюджета нецелесообразным, и другие чиновники.
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