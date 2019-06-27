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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20186

В Сумской мэрии обсудят создание профессионального футбольного клуба

Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали депутатский запрос своего коллеги Владимира Никоненко о создании рабочей группы по созданию футбольного клуба в Сумах.

По его словам, к нему обратились фанаты ПФК «Сумы», который был замешан в договорных мачтах, которые просят вернуть футбол в Сумы.

Выступили и фанаты, которые озвучили цифру в 2 млн грн на существование аматорского клуба.

В группу, которую будет формировать отдел молодежи и спорта, войдут сам Владимир Никоненко, также вызвался депутат Дмитрий Лантушенко, который, правда, сразу заявил, что считает финансирование из бюджета нецелесообразным, и другие чиновники.

Спорт ПФК «Сумы»

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