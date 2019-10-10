Подразделение ЦПАУ на Курской начало выдавать паспорта

Территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», работающее на ул. Р. Атаманюка, начало предоставлять паспортные услуги.
С сегодняшнего дня в территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А можно получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (независимо от места регистрации) или обменять паспорт гражданина Украины в форме книжечки на более удобный и защищенный паспорт в форме ID-карты (для тех, кто зарегистрирован в Сумах).
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