Подразделение ЦПАУ на Курской начало выдавать паспорта Одно из терподразделений Центра предоставления административных услуг в Сумах отныне предоставляет паспортные услуги.

Территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», работающее на ул. Р. Атаманюка, начало предоставлять паспортные услуги.

С сегодняшнего дня в территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А можно получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (независимо от места регистрации) или обменять паспорт гражданина Украины в форме книжечки на более удобный и защищенный паспорт в форме ID-карты (для тех, кто зарегистрирован в Сумах).

Первый заявитель получил от ЦПАУ подарок.