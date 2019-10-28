В Сумах снова остановились троллейбусы

Троллея обесточена. Движение троллейбусов № 3, 4, 18 в направлении железнодорожного вокзала временно остановлено на период проведения ремонтных работ аварийно бригадой КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.
На пересечении ул. Харьковская - пр. Лушпы произошел обрыв троллеи....
Утренний рейс троллейбуса № 161, следовавшего по маршруту № 7, завершился для пассажиров и экипажа неприятным «сюрпризом»....
Осадки вызвали повышение уровня воды на участке дороги по Белопольскому шоссе....
С 1 ноября КП «Электроавтотранс» увеличивает количество троллейбусов на трех маршрутах.... 1
Если до недавнего троллейбусные маршруты в Сумах обслуживали 52 троллейбуса, то уже с 1 ноября эта цифра увеличится до 55...