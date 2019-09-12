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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03340

Сумские депутаты проголосовали против передачи в субаренду территории школы

Сегодня, 13 ноября, Сумской горсовет проголосовал против передачи в субаренду территории школы № 12 под размещение МАФа.

Киоск собирались разместить рядом со школьной столовой, за зданием страховой компании «Оранта», которая и арендует землю у города.

В проекте решения было сказано: «согласовать техническую документацию по землеустройству относительно установления границ части земельного участка, на которую распространяется право субаренды и дать согласие ОАО «Национальной акционерной страховой компании «Оранта» на передачу в субаренду части земельного участка площадью 0,0218 га ФЛП Беркаш Сергей Иванович по адресу г. Сумы, ул. Засумская, 3, которая находится в пользовании «НАСК «Оранта» на основании договора аренды от 20 августа 2007 года».

Однако депутат Владимир Чепик предложил внести изменения в проект решение: «не согласовывать…», за что и проголосовали депутаты – 29 голосов.

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