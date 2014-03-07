Сумские автомоделисты выиграли в Киеве 7-10 ноября в Киеве прошли Всеукраинские соревнования по автомодельному спорту (трассовые модели).

Команда Сумского Центра научно-технического творчества молодежи приняла участие и заняла 1 командное место.

Экипаж в составе Шишова Ростислава и Гузель Андрея заняли: 1 место в классе моделей "G-12", 2 место в классе "Ретро".

Экипаж в составе Твердохлиба Артема и Будиловского Александра – 3 место в классе "G-12".

В классе моделей "F-1" Шишов Ростислав стал победителем соревнований (1 место).