Сумские футзалисты примут хмельницких В субботу, 16 ноября, в Сумах пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

На паркете манежа СумГУ «FoodCentre-СумДУ» будет принимать «Сокол» из Хмельницкого. Начало игры в 14.00. После 7 туров «Сокол» идет на шестом месте с 6 очками, сумчане – последние, девятые, с 1 очком.