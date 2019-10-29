Сумские футзалисты примут хмельницких

На паркете манежа СумГУ «FoodCentre-СумДУ» будет принимать «Сокол» из Хмельницкого. Начало игры в 14.00.
После 7 туров «Сокол» идет на шестом месте с 6 очками, сумчане – последние, девятые, с 1 очком.
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