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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет последний футбольный матч сезона

В субботу, 16 ноября, липоводолинский «Альянс» будет принимать МФК «Николаев-2».

Игра 21-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 15.00.

После 20 туров «Альянс» делит первое место группы Б с «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, имея в активе 44 очка после 18 матчей. МФК «Николаев-2» с 22 очками на 7-ом месте (из 11-ти).

В первом круге «Альянс» в гостях обыграл николаевцев 3:0.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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