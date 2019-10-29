В Сумах пройдет последний футбольный матч сезона В субботу, 16 ноября, липоводолинский «Альянс» будет принимать МФК «Николаев-2».

Игра 21-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 15.00.

После 20 туров «Альянс» делит первое место группы Б с «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, имея в активе 44 очка после 18 матчей. МФК «Николаев-2» с 22 очками на 7-ом месте (из 11-ти).

В первом круге «Альянс» в гостях обыграл николаевцев 3:0.