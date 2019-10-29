В Сумах пройдет последний футбольный матч сезона

Игра 21-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 15.00.
После 20 туров «Альянс» делит первое место группы Б с «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, имея в активе 44 очка после 18 матчей. МФК «Николаев-2» с 22 очками на 7-ом месте (из 11-ти).
В первом круге «Альянс» в гостях обыграл николаевцев 3:0.
10 ноября завершился турнир по футболу среди юношей 2007 года рождения «Осенний кубок «Барсы»....
13-15 ноября в Сумах пройдет XVIІІ международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень 2019»....
Сумчан запрошують на розповідь «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома»....
Сегодня, 10 ноября, липоводолинский «Альянс» играл в Кривом Роге против местного «Горняка»....
9-10 ноября в Сумах пройдут игры чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....