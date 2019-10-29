В Сумах сообщено о подозрении водителю, под колесами автомобиля которого погиб пешеход Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 25-летнему сумчанину, под колесами автомобиля которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

ДТП произошло 12 ноября около 18.20. Водитель управлял автомобилем «ЗАЗ 110307» и двигался по ул. Роменской в направлении ул. Соколиная в г. Сумі. В районе дома №29 водитель пренебрег безопасностью дорожного движения, а именно не предоставил преимущество в движении пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, поэтому допустил наезд на мужчину.

«В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако в больнице от полученных травм, мужчина скончался. Сотрудники полиции задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины, на избрание меры пресечения он ждет в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы », - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Сергей Иваненко.