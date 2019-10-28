Чего ждать сумчанам от погоды

14-15 ноября - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -1 .. + 4 °С, днем +6 .. + 11 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Три циклона принесут в начале новой недели влажный, теплый атлантический и средиземноморский воздух....
В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода....
В ближайшие дни холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область похолодание....