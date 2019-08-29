Сумской горсовет снова не смог перекроить состав исполкома Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета.

Вместо заммэра Ольги Волошиной, которая уволилась еще 28 августа, планировалось включить главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика (напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета).

Также мэр Сум, которого не было на сессии, предлагал исключить из состава исполкома Дмитрия Нагорного.

Депутаты от «БПП «Солидарность» предлагали, кроме того, ввести в исполком Вадима Акперова, экс-первого замгуберантора Сумщины.

Однако секретарь горсовета Андрей Баранов поставил на голосование проект решения без этого предложения.

«За» это решение набралось всего 18 голосов. Для принятия решения нужно 22 голоса.

Напомним: Ольгу Волошину не могут исключить уже третью сессию подряд. Она даже не ходила на заседания исполкома два месяца, хотя на последнем, 12 ноября, появилась.

Что касается исключения из состава Дмитрия Нагорного, на предыдущей сессии говорилось, что это связано с тем, что он пропустил все заседания в этом году и больше половины в прошлом. Хотя раньше говорилось о том, что именно из-за г-на Нагорного, который является начальником управления имуществом областного совета, городской бюджет недополучил 74 млн грн из-за перерегистрации в районы областных предприятий, которые территориально находятся в Сумах.