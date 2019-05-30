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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53158

Суд восстановил в должности главу Кириковского поселкового совета

Суд восстановил Мороза Ивана Михайловича в должности поселкового головы Кириковского поселкового совета Великописаривского района Сумской области.

12 ноября 2019 года суд рассмотрел дело № 480/2122/19 по иску Мороза Ивана Михайловича к Кириковскому поселковому совету Великописаревского района о признании противоправным и отмене решения Кириковского поселкового совета Великописаревского района от 28.05.2019 «О досрочном прекращении полномочий поселкового головы Мороза И.М.», восстановлении в должности и взыскании средств.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования, признал противоправным и отменил решение Кириковского поселкового совета Великописаревского района от 28.05.2019 «О досрочном прекращении полномочий поселкового головы Мороза И.М.», возобновил Мороза Ивана Михайловича в должности поселкового головы Кириковского поселкового совета Великописаривского района, взыскал с Кириковского поселкового совета Великописаревского района в пользу Мороза Ивана Михайловича сумму средней заработной платы за время вынужденного прогула в размере 45268,34 грн.

Решение суда в части восстановления в должности поселкового головы Кириковского поселкового совета Великописаревского района и выплаты заработной платы в пределах суммы взыскания за один месяц в сумме 7672,60 грн подлежит немедленному исполнению, сообщает Сумской окружной административный суд.

Право Восстановление на работе по суду Кириковка

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