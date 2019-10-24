В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео) Патрулируя улицу Белопольское шоссе, экипаж патрульных обнаружил автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, который двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток.

Остановив транспортное средство, за рулем стражи порядка обнаружили 54-летнего водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Патрульные сообщили ему причину остановки и суть совершенного им правонарушения, с чем гражданин полностью согласился. Однако, как только полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, то его настроение сразу поменялось. Мужчина начал агрессивно себя вести, угрожать своим адвокатом и строить из себя пешехода. Кульминацией его поведения стал спринт с места остановки. Физическая подготовка патрульных оказалась значительно лучше, поэтому они догнали и остановили водителя.

В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Стражи порядка оформили на него административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 122 (нарушение пользования внешними осветительными приборами) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.